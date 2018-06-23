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Мольде - Стабек

23.06.2018, Суббота, 19:00 мск Мольде, стадион Акер Стэдион Норвегия. Элитсериен, 14 тур Мольде - Стабек
Норвегия. Элитсериен 2017
20 тур
20 августа, воскресенье 19:00 Стабек 3:2 Мольде
11 тур
28 мая, воскресенье 19:00 Мольде 3:1 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2016
29 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мольде 3:0 Стабек
2 тур
20 марта, воскресенье 22:00 Стабек 1:2 Мольде
Норвегия. Элитсериен 2015
25 тур
27 сентября, воскресенье 21:00 Стабек 1:0 Мольде
9 тур
16 мая, суббота 19:00 Мольде 3:3 Стабек
Норвегия. Элитсериен 2014
19 тур
10 августа, воскресенье 17:30 Мольде 2:2 Стабек
3 тур
13 апреля, воскресенье 17:30 Стабек 0:2 Мольде
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Русенборг 30 19 7 4 51:24 +27 64
2. Мольде 30 18 5 7 63:36 +27 59
3. Бранн 30 17 7 6 45:31 +14 58
4. Хаугесунд 30 16 5 9 45:33 +12 53
5. Кристиансунн 30 13 7 10 46:41 +5 46
6. Волеренга 30 11 9 10 39:44 -5 42
7. Ранхейм 30 12 6 12 43:50 -7 42
8. Сарпсборг 08 30 11 8 11 46:39 +7 41
9. Одд 30 11 7 12 39:38 +1 40
10. Тромсе 30 11 3 16 41:48 -7 36
11. Буде-Глимт 30 6 14 10 32:35 -3 32
12. Лиллестрем 30 7 11 12 34:44 -10 32
13. Стремсгодсет 30 7 10 13 46:48 -2 31
14. Старт 30 8 5 17 30:54 -24 29
15. Стабек 30 6 11 13 37:50 -13 29
16. Сандефьорд 30 4 11 15 35:57 -22 23
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