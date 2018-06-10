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Австрия - Бразилия

10.06.2018, Воскресенье, 17:00 мск Трансляция: Матч ТВ, Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные Австрия - Бразилия
Товарищеские матчи. Сборные 2014

18 ноября, вторник 21:00 Австрия 1:2 Бразилия
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