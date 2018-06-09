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Дания - Мексика

09.06.2018, Суббота, 21:00 мск Трансляция: Матч! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные Дания - Мексика
Товарищеские матчи. Сборные 2013

31 января, четверг 07:00 Мексика 1:1 Дания
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