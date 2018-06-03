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Материалы

Исландия - Норвегия

02.06.2018, Суббота, 23:00 мск Товарищеские матчи. Сборные Исландия - Норвегия
Товарищеские матчи. Сборные 2016

1 июня, среда 20:45 Норвегия 3:2 Исландия
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа (2012/2013), группа E

15 октября, вторник 22:00 Норвегия 1:1 Исландия

7 сентября, пятница 22:45 Исландия 2:0 Норвегия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа H
9 тур
2 сентября, пятница 22:00 Норвегия 1:0 Исландия
1 тур
3 сентября, пятница 23:00 Исландия 1:2 Норвегия
Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2010, группа 9
8 тур
5 сентября, суббота 22:45 Исландия 1:1 Норвегия
1 тур
6 сентября, суббота 21:00 Норвегия 2:2 Исландия
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