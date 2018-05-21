Нордшелланд - Копенгаген

|1 тур
|2 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|1 тур
|2 апреля, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|18 тур
|3 декабря, воскресенье
|20:00
|Копенгаген
|1:3
|Нордшелланд
|7 тур
|27 августа, воскресенье
|19:00
|Нордшелланд
|3:0
|Копенгаген
|6 тур
|5 мая, пятница
|20:00
|Нордшелланд
|1:1
|Копенгаген
|2 тур
|9 апреля, воскресенье
|19:00
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|23 тур
|26 февраля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:1
|Копенгаген
|3 тур
|30 июля, суббота
|17:00
|Копенгаген
|4:0
|Нордшелланд
|30 тур
|16 мая, понедельник
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|22 тур
|20 марта, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|2:0
|Копенгаген
|4 тур
|9 августа, воскресенье
|17:00
|Копенгаген
|1:1
|Нордшелланд
|25 тур
|19 апреля, воскресенье
|20:30
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|14 тур
|9 ноября, воскресенье
|21:15
|Нордшелланд
|0:0
|Копенгаген
|2 тур
|26 июля, суббота
|21:30
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|29 тур
|27 апреля, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|1:0
|Копенгаген
|14 тур
|2 ноября, суббота
|18:00
|Копенгаген
|4:0
|Нордшелланд
|4 тур
|11 августа, воскресенье
|21:00
|Нордшелланд
|2:2
|Копенгаген
|27 тур
|15 апреля, понедельник
|21:00
|Нордшелланд
|2:3
|Копенгаген
|20 тур
|9 декабря, воскресенье
|22:00
|Копенгаген
|4:1
|Нордшелланд
|9 тур
|15 сентября, суббота
|21:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|29 тур
|2 мая, среда
|22:00
|Нордшелланд
|1:0
|Копенгаген
|13 тур
|24 октября, понедельник
|21:00
|Копенгаген
|1:3
|Нордшелланд
|3 тур
|30 июля, суббота
|21:00
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|18:00
|Нордшелланд
|1:3
|Копенгаген
|17 тур
|21 ноября, воскресенье
|18:00
|Копенгаген
|2:1
|Нордшелланд
|5 тур
|14 августа, суббота
|17:00
|Копенгаген
|2:0
|Нордшелланд
|25 тур
|5 апреля, понедельник
|18:00
|Нордшелланд
|0:3
|Копенгаген
|22 тур
|24 марта, среда
|22:00
|Копенгаген
|0:2
|Нордшелланд
|1 тур
|18 июля, суббота
|17:00
|Нордшелланд
|2:0
|Копенгаген
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5