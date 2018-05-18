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Хорсенс - Брондбю

18.05.2018, Пятница, 21:00 мск Хорсенс, стадион Каса Арена Дания. Плей-офф, 9 тур Хорсенс - Брондбю
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
2 тур
8 апреля, воскресенье 17:00 Брондбю 5:1 Хорсенс
Дания. Суперлига (2017/2018)
25 тур
11 марта, воскресенье 20:00 Хорсенс 1:1 Брондбю
7 тур
27 августа, воскресенье 17:00 Брондбю 2:0 Хорсенс
Дания. Суперлига (2016/2017)
25 тур
12 марта, воскресенье 18:00 Хорсенс 0:2 Брондбю
3 тур
31 июля, воскресенье 17:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
33 тур
20 мая, понедельник 19:00 Хорсенс 0:1 Брондбю
18 тур
25 ноября, воскресенье 22:15 Брондбю 2:0 Хорсенс
9 тур
16 сентября, воскресенье 21:00 Брондбю 2:2 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
26 тур
15 апреля, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:0 Брондбю
17 тур
28 ноября, понедельник 22:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
3 тур
31 июля, воскресенье 20:00 Брондбю 1:4 Хорсенс
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
28 тур
1 мая, воскресенье 20:00 Брондбю 0:0 Хорсенс
16 тур
14 ноября, воскресенье 20:00 Хорсенс 2:1 Брондбю
11 тур
3 октября, воскресенье 18:00 Брондбю 0:1 Хорсенс
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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