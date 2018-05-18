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Копенгаген - Мидтьюлланд

18.05.2018, Пятница, 19:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Плей-офф, 9 тур Копенгаген - Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2017/2018), группа A
2 тур
9 апреля, понедельник 20:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
Дания. Суперлига (2017/2018)
21 тур
18 февраля, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 3:1 Копенгаген
8 тур
10 сентября, воскресенье 17:00 Копенгаген 4:3 Мидтьюлланд
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
8 тур
17 мая, среда 21:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
4 тур
23 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
15 тур
30 октября, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 1:3 Копенгаген
5 тур
13 августа, суббота 19:30 Копенгаген 3:1 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
27 тур
1 мая, воскресенье 19:00 Копенгаген 5:3 Мидтьюлланд
17 тур
3 марта, четверг 22:00 Мидтьюлланд 0:1 Копенгаген
5 тур
14 августа, пятница 19:00 Мидтьюлланд 0:0 Копенгаген
Дания. Суперлига (2014/2015)
29 тур
17 мая, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
17 тур
7 декабря, воскресенье 21:00 Копенгаген 3:0 Мидтьюлланд
5 тур
15 августа, пятница 21:30 Копенгаген 1:2 Мидтьюлланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
32 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Мидтьюлланд 2:3 Копенгаген
20 тур
2 марта, воскресенье 22:00 Копенгаген 1:5 Мидтьюлланд
2 тур
28 июля, воскресенье 21:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
24 тур
29 марта, пятница 22:00 Мидтьюлланд 2:2 Копенгаген
17 тур
18 ноября, воскресенье 22:00 Копенгаген 2:1 Мидтьюлланд
1 тур
15 июля, воскресенье 21:00 Копенгаген 4:2 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
32 тур
20 мая, воскресенье 18:00 Мидтьюлланд 1:0 Копенгаген
21 тур
18 марта, воскресенье 21:00 Копенгаген 0:0 Мидтьюлланд
5 тур
13 августа, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
31 тур
19 мая, четверг 22:00 Копенгаген 5:2 Мидтьюлланд
20 тур
6 марта, воскресенье 20:00 Мидтьюлланд 2:0 Копенгаген
10 тур
25 сентября, суббота 17:00 Мидтьюлланд 0:3 Копенгаген
Чемпионат Дании (2009/2010)
28 тур
17 апреля, суббота 18:00 Мидтьюлланд 3:2 Копенгаген
17 тур
29 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:0 Мидтьюлланд
6 тур
22 августа, суббота 16:00 Мидтьюлланд 1:4 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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