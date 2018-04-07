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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Верес - Шахтер
Верес - Шахтер: обзор матча 07 апреля 2018
Верес
07.04.2018, суббота, 14:00
Украина. Плей-офф, группа A, 26 тур
0 : 2
Завершен
Шахтер
24'
Тайсон
78'
Д. Хочолава
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Верес - Шахтер
78'
ГОЛ! 0:2!
Д. Хочолава
Пас отдал
Марлос
24'
ГОЛ! 0:1!
Тайсон
Начало матча
Статистика матча Верес - Шахтер
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Шахтер
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Шахтер
1 : 1
20.11.2026
Левый берег
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Шахтер
0 : 0
08.11.2026
Динамо К
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
0 : 1
03.11.2026
Спортинг
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Шахтер
2 : 0
30.10.2026
Оболонь
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Шахтер
0 : 0
24.10.2026
Заря
Информация о матче
Стадион:
Арена-Львов
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Верес
Шахтер
Премьер-лига Украины: шансы «Шахтера» и «Левого берега» на победу в матче 13-го тура
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