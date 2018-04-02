Ольборг - Брондбю

|21 тур
|18 февраля, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Брондбю
|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:0
|Ольборг
|21 тур
|18 февраля, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:1
|Брондбю
|9 тур
|17 сентября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|0:0
|Ольборг
|15 тур
|30 октября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|2:0
|Ольборг
|8 тур
|11 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|0:1
|Брондбю
|27 тур
|1 мая, воскресенье
|17:00
|Ольборг
|3:0
|Брондбю
|17 тур
|29 ноября, воскресенье
|18:00
|Брондбю
|0:2
|Ольборг
|9 тур
|20 сентября, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|4:1
|Брондбю
|28 тур
|10 мая, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:1
|Ольборг
|18 тур
|22 февраля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|1:0
|Брондбю
|10 тур
|5 октября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|2:1
|Ольборг
|26 тур
|13 апреля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:0
|Брондбю
|19 тур
|23 февраля, воскресенье
|22:00
|Брондбю
|2:2
|Ольборг
|7 тур
|1 сентября, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Брондбю
|31 тур
|12 мая, воскресенье
|19:00
|Ольборг
|1:1
|Брондбю
|12 тур
|7 октября, воскресенье
|21:00
|Брондбю
|1:3
|Ольборг
|2 тур
|22 июля, воскресенье
|21:00
|Ольборг
|2:1
|Брондбю
|30 тур
|6 мая, воскресенье
|18:00
|Ольборг
|1:0
|Брондбю
|14 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Брондбю
|1:1
|Ольборг
|1 тур
|17 июля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|2:2
|Ольборг
|25 тур
|17 апреля, воскресенье
|20:00
|Брондбю
|1:2
|Ольборг
|17 тур
|21 ноября, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|1:2
|Брондбю
|2 тур
|25 июля, воскресенье
|20:00
|Ольборг
|0:2
|Брондбю
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Мидтьюлланд
|10
|8
|1
|1
|20:10
|+10
|25
|2.
|Брондбю
|10
|6
|3
|1
|24:13
|+11
|21
|3.
|Копенгаген
|11
|5
|2
|4
|19:15
|+4
|17
|4.
|Нордшелланд
|10
|2
|3
|5
|14:17
|-3
|9
|5.
|Ольборг
|10
|2
|3
|5
|10:17
|-7
|9
|6.
|Хорсенс
|10
|1
|2
|7
|11:23
|-12
|5