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Копенгаген - Нордшелланд

02.04.2018, Понедельник, 17:00 мск Копенгаген, стадион Паркен Дания. Плей-офф, 1 тур Копенгаген - Нордшелланд
Дания. Суперлига (2017/2018)
18 тур
3 декабря, воскресенье 20:00 Копенгаген 1:3 Нордшелланд
7 тур
27 августа, воскресенье 19:00 Нордшелланд 3:0 Копенгаген
Дания. Плей-офф (2016/2017), группа 1
6 тур
5 мая, пятница 20:00 Нордшелланд 1:1 Копенгаген
2 тур
9 апреля, воскресенье 19:00 Копенгаген 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2016/2017)
23 тур
26 февраля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:1 Копенгаген
3 тур
30 июля, суббота 17:00 Копенгаген 4:0 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2015/2016)
30 тур
16 мая, понедельник 17:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
22 тур
20 марта, воскресенье 18:00 Нордшелланд 2:0 Копенгаген
4 тур
9 августа, воскресенье 17:00 Копенгаген 1:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2014/2015)
25 тур
19 апреля, воскресенье 20:30 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
14 тур
9 ноября, воскресенье 21:15 Нордшелланд 0:0 Копенгаген
2 тур
26 июля, суббота 21:30 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
Дания. Суперлига (2013/2014)
29 тур
27 апреля, воскресенье 21:00 Нордшелланд 1:0 Копенгаген
14 тур
2 ноября, суббота 18:00 Копенгаген 4:0 Нордшелланд
4 тур
11 августа, воскресенье 21:00 Нордшелланд 2:2 Копенгаген
Дания. Супер-Лига (2012/2013)
27 тур
15 апреля, понедельник 21:00 Нордшелланд 2:3 Копенгаген
20 тур
9 декабря, воскресенье 22:00 Копенгаген 4:1 Нордшелланд
9 тур
15 сентября, суббота 21:00 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2011/2012)
29 тур
2 мая, среда 22:00 Нордшелланд 1:0 Копенгаген
13 тур
24 октября, понедельник 21:00 Копенгаген 1:3 Нордшелланд
3 тур
30 июля, суббота 21:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
Дания. Супер-Лига (2010/2011)
25 тур
17 апреля, воскресенье 18:00 Нордшелланд 1:3 Копенгаген
17 тур
21 ноября, воскресенье 18:00 Копенгаген 2:1 Нордшелланд
5 тур
14 августа, суббота 17:00 Копенгаген 2:0 Нордшелланд
Чемпионат Дании (2009/2010)
25 тур
5 апреля, понедельник 18:00 Нордшелланд 0:3 Копенгаген
22 тур
24 марта, среда 22:00 Копенгаген 0:2 Нордшелланд
1 тур
18 июля, суббота 17:00 Нордшелланд 2:0 Копенгаген
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Мидтьюлланд 10 8 1 1 20:10 +10 25
2. Брондбю 10 6 3 1 24:13 +11 21
3. Копенгаген 11 5 2 4 19:15 +4 17
4. Нордшелланд 10 2 3 5 14:17 -3 9
5. Ольборг 10 2 3 5 10:17 -7 9
6. Хорсенс 10 1 2 7 11:23 -12 5
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