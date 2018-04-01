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Гронинген - Аякс

01.04.2018, Воскресенье, 15:30 мск Гронинген, стадион Евроборг Голландия. Эредивизие, 29 тур Гронинген - Аякс
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
2 тур
20 августа, воскресенье 15:30 Аякс 3:1 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2016/2017)
25 тур
5 марта, воскресенье 16:30 Гронинген 1:1 Аякс
15 тур
4 декабря, воскресенье 18:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2015/2016)
23 тур
14 февраля, воскресенье 14:30 Гронинген 1:2 Аякс
7 тур
26 сентября, суббота 20:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2014/2015)
18 тур
16 января, пятница 22:00 Аякс 2:0 Гронинген
4 тур
31 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2013/2014)
22 тур
6 февраля, четверг 23:45 Аякс 2:1 Гронинген
5 тур
1 сентября, воскресенье 14:30 Гронинген 1:1 Аякс
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
16 тур
8 декабря, суббота 23:45 Аякс 2:0 Гронинген
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
31 тур
22 апреля, воскресенье 18:30 Аякс 2:0 Гронинген
8 тур
2 октября, воскресенье 16:30 Гронинген 1:0 Аякс
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
30 тур
10 апреля, воскресенье 16:30 Аякс 2:0 Гронинген
1 тур
8 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 2:2 Аякс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
29 тур
28 марта, воскресенье 16:30 Аякс 3:0 Гронинген
1 тур
2 августа, воскресенье 16:30 Гронинген 0:2 Аякс
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. ПСВ 34 26 5 3 87:39 +48 83
2. Аякс 34 25 4 5 86:33 +53 79
3. Алкмаар 34 22 5 7 72:38 +34 71
4. Фейеноорд 34 20 6 8 76:39 +37 66
5. Витесс 38 17 10 11 75:53 +22 61
6. Утрехт 38 15 12 11 66:63 +3 57
7. Херенвен 36 13 10 13 53:58 -5 49
8. АДО Ден Хааг 36 13 8 15 48:60 -12 47
9. Зволле 34 12 8 14 42:54 -12 44
10. Хераклес 34 11 9 14 50:64 -14 42
11. Экселсиор 34 11 7 16 41:56 -15 40
12. Гронинген 34 8 14 12 50:50 0 38
13. Виллем II 34 10 7 17 50:63 -13 37
14. НАК Бреда 34 9 7 18 41:57 -16 34
15. Венло 34 7 13 14 35:54 -19 34
16. Рода 34 8 6 20 42:69 -27 30
17. Спарта Рот 34 7 6 21 34:72 -38 27
18. Твенте 34 5 9 20 37:63 -26 24
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