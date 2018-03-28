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Мексика - Хорватия

28.03.2018, Среда, 05:00 мск Трансляция: МАТЧ! Футбол 1 Товарищеские матчи. Сборные Мексика - Хорватия
Чемпионат мира 2014, группа A
3 тур
23 июня, понедельник 23:59 Хорватия 1:3 Мексика
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    Рейтинг: +597

    Gornostay 29 марта 2018, 20:40

    неожиданно

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    Рейтинг: +2556

    andrej-lucevich 28 марта 2018, 19:56

    с победой!

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    Рейтинг: +112

    ПаХан638 28 марта 2018, 18:24

    Мда.... даже составы поленились выложить.....

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