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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика - Исландия
Мексика - Исландия: обзор матча 24 марта 2018
Мексика
24.03.2018, суббота, 05:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 0
Завершен
Исландия
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Мексика - Исландия
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Мексика
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Мексика
0 : 2
07.10.2026
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Товарищеские матчи. Сборные
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Исландия
3 : 0
03.10.2026
Болгария
Лига наций, 2 тур
Люксембург
0 : 3
29.09.2026
Исландия
Информация о матче
Стадион:
Лаугардалсвеллур
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 1
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