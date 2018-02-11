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Ваасланд-Беверен - Брюгге

11.02.2018, Воскресенье, 16:30 мск Беверен, стадион Фритхилстэдион Бельгия. Про-Лига, 26 тур Ваасланд-Беверен - Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2017/2018)
15 тур
19 ноября, воскресенье 20:00 Брюгге 3:0 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2016/2017)
23 тур
25 января, среда 22:30 Брюгге 2:1 Ваасланд-Беверен
6 тур
9 сентября, пятница 21:30 Ваасланд-Беверен 1:0 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2015/2016)
23 тур
24 января, воскресенье 22:00 Ваасланд-Беверен 1:2 Брюгге
8 тур
20 сентября, воскресенье 21:00 Брюгге 5:1 Ваасланд-Беверен
Бельгия. Про-Лига (2014/2015)
16 тур
22 ноября, суббота 22:30 Брюгге 4:2 Ваасланд-Беверен
1 тур
26 июля, суббота 20:00 Ваасланд-Беверен 0:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2013/2014)
21 тур
26 декабря, четверг 23:30 Брюгге 1:2 Ваасланд-Беверен
6 тур
1 сентября, воскресенье 22:30 Ваасланд-Беверен 1:2 Брюгге
Бельгия. Про-Лига (2012/2013)
16 тур
17 ноября, суббота 23:00 Ваасланд-Беверен 2:6 Брюгге
1 тур
28 июля, суббота 22:00 Брюгге 3:1 Ваасланд-Беверен
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Брюгге 30 20 7 3 68:33 +35 67
2. Андерлехт 30 16 7 7 49:42 +7 55
3. Шарлеруа 30 13 12 5 46:30 +16 51
4. Гент 30 14 8 8 45:27 +18 50
5. Генк 30 11 11 8 44:36 +8 44
6. Стандард 30 11 11 8 43:41 +2 44
7. Кортрейк 30 12 6 12 42:39 +3 42
8. Антверпен 30 10 11 9 38:40 -2 41
9. Зюлте-Варегем 30 11 4 15 47:52 -5 37
10. Сент-Труйден 30 9 10 11 29:41 -12 37
11. Остенде 30 10 6 14 42:41 +1 36
12. Ваасланд-Беверен 29 9 8 12 50:49 +1 35
13. Локерен 30 8 7 15 33:49 -16 31
14. Мускрон 30 8 6 16 40:59 -19 30
15. Эйпен 30 6 9 15 40:57 -17 27
16. Мехелен 29 5 9 15 29:49 -20 24
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