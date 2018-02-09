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Спартак - Спарта

07.02.2018, Среда, 20:30 мск Трансляция: МАТЧ ТВ Товарищеские матчи Спартак - Спарта
Кубок УЕФА (2007/2008), группа E
3 тур
29 ноября, четверг 20:30 Спарта 0:0 Спартак
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    Рейтинг: +1756

    за ЦСКА с 1980г 7 февраля 2018, 21:03

    На каждого Промеса у нас есть свой "Подлец.."

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