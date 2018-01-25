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Расписание матчей
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Локомотив - ЦСКА София
Локомотив - ЦСКА София: онлайн-трансляция 25 января 2018
Локомотив
25.01.2018, четверг, 14:00
Товарищеские матчи
0 : 0
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Статистика матча Локомотив - ЦСКА София
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Матчи команд
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Россия. Премьер-лига, 15 тур
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- : -
22.11.2026
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3 : 1
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25.10.2026
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3 : 3
17.10.2026
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31.10.2026
Славия С
Болгария. Первая лига, 12 тур
ЦСКА София
2 : 0
26.10.2026
Лудогорец
Лига конференций, 2 тур
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2 : 2
22.10.2026
ЦСКА София
Информация о матче
Стадион:
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