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Страсбур - Лилль

25.01.2018, Четверг, 23:00 мск Франция. Кубок, 1/16 финала Страсбур - Лилль
Франция. Лига 1 (2017/2018)
2 тур
13 августа, воскресенье 16:00 Страсбур 3:0 Лилль
Франция. Лига 1 (2007/2008)
30 тур
22 марта, суббота 22:00 Страсбур 0:1 Лилль
12 тур
27 октября, суббота 22:00 Лилль 0:3 Страсбур
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    Рейтинг: +2523

    с13 26 января 2018, 07:10

    Эх,подвел меня Лилль

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