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Материалы

Монако - Лион

24.01.2018, Среда, 23:05 мск Монако, стадион Луи-Дозьем Франция. Кубок, 1/16 финала Монако - Лион
Франция. Лига 1 (2017/2018)
9 тур
13 октября, пятница 21:45 Лион 3:2 Монако
Франция. Лига 1 (2016/2017)
34 тур
23 апреля, воскресенье 22:15 Лион 1:2 Монако
18 тур
18 декабря, воскресенье 22:45 Монако 1:3 Лион
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Лион 6:1 Монако
10 тур
16 октября, пятница 21:30 Монако 1:1 Лион
Франция. Лига 1 (2014/2015)
23 тур
1 февраля, воскресенье 23:00 Монако 0:0 Лион
5 тур
12 сентября, пятница 22:30 Лион 2:1 Монако
Франция. Кубок Лиги (2014/2015)
1/8 финала
17 декабря, среда 23:00 Лион 1:1
(4:5)п		 Монако
Франция. Лига 1 (2013/2014)
29 тур
16 марта, воскресенье 20:00 Лион 2:3 Монако
11 тур
27 октября, воскресенье 20:00 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2010/2011)
38 тур
29 мая, воскресенье 23:00 Монако 0:2 Лион
1 тур
7 августа, суббота 23:00 Лион 0:0 Монако
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
12 мая, среда 21:00 Лион 3:0 Монако
18 тур
20 декабря, воскресенье 23:00 Монако 1:1 Лион
Франция. Кубок (2009/2010)
1/16 финала
24 января, воскресенье 22:45 Монако 2:1 Лион
Франция. Лига 1 (2008/2009)
31 тур
12 апреля, воскресенье 23:00 Лион 2:2 Монако
13 тур
8 ноября, суббота 21:00 Монако 0:1 Лион
Франция. Лига 1 (2007/2008)
29 тур
15 марта, суббота 18:00 Монако 0:3 Лион
11 тур
20 октября, суббота 18:15 Лион 3:1 Монако
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    Рейтинг: +206

    КАМПОСТЕР1 24 января 2018, 13:13

    Игра должна получиться веселой, а победит надеюсь Лион

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