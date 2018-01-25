Монако - Лион

Игра должна получиться веселой, а победит надеюсь Лион
|9 тур
|13 октября, пятница
|21:45
|Лион
|3:2
|Монако
|34 тур
|23 апреля, воскресенье
|22:15
|Лион
|1:2
|Монако
|18 тур
|18 декабря, воскресенье
|22:45
|Монако
|1:3
|Лион
|23 тур
|1 февраля, воскресенье
|23:00
|Монако
|0:0
|Лион
|5 тур
|12 сентября, пятница
|22:30
|Лион
|2:1
|Монако
|29 тур
|16 марта, воскресенье
|20:00
|Лион
|2:3
|Монако
|11 тур
|27 октября, воскресенье
|20:00
|Монако
|2:1
|Лион
Игра должна получиться веселой, а победит надеюсь Лион