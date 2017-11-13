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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Польша - Мексика
Польша - Мексика: обзор матча 13 ноября 2017
Польша
13.11.2017, понедельник, 22:45
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Мексика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Польша - Мексика
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0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Польша
Лига наций, 6 тур
Польша
1 : 1
17.11.2026
Швеция
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Босния и Герцеговина
1 : 0
05.10.2026
Польша
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Швеция
3 : 1
28.09.2026
Польша
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
0 : 2
07.10.2026
Чили
Товарищеские матчи. Сборные
США
3 : 0
04.10.2026
Мексика
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
30.09.2026
Перу
Товарищеские матчи. Сборные
Мексика
1 : 1
27.09.2026
Колумбия
Чемпионат мира, 1/8 финала
Мексика
2 : 3
06.07.2026
Англия
Информация о матче
Стадион:
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