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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Армения - Кипр
Армения - Кипр: обзор матча 13 ноября 2017
Армения
13.11.2017, понедельник, 17:00
Товарищеские матчи. Сборные
3 : 2
Завершен
Кипр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Армения - Кипр
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Армения
Лига наций, 6 тур
Латвия
0 : 0
15.11.2026
Армения
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Черногория
0 : 0
05.10.2026
Армения
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Армения
2 : 3
28.09.2026
Черногория
Кипр
Лига наций, 6 тур
Кипр
1 : 4
15.11.2026
Черногория
Лига наций, 5 тур
Армения
1 : 1
12.11.2026
Кипр
Лига наций, 4 тур
Кипр
2 : 1
05.10.2026
Латвия
Лига наций, 3 тур
Кипр
2 : 0
02.10.2026
Армения
Лига наций, 2 тур
Латвия
0 : 0
28.09.2026
Кипр
Информация о матче
Стадион:
Республиканский
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