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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Франция - Уэльс
Франция - Уэльс: обзор матча 10 ноября 2017
Франция
10.11.2017, пятница, 23:00
Товарищеские матчи. Сборные
2 : 0
Завершен
Уэльс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Франция - Уэльс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Франция
Лига наций, 6 тур
Франция
2 : 1
15.11.2026
Турция
Лига наций, 5 тур
Италия
3 : 1
12.11.2026
Франция
Лига наций, 4 тур
Франция
4 : 1
05.10.2026
Бельгия
Лига наций, 3 тур
Франция
1 : 1
02.10.2026
Италия
Лига наций, 2 тур
Бельгия
0 : 1
28.09.2026
Франция
Уэльс
Лига наций, 6 тур
Уэльс
2 : 3
17.11.2026
Португалия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Информация о матче
Стадион:
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