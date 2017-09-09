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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - АДО Ден Хааг
Виллем II - АДО Ден Хааг: обзор матча 09 сентября 2017
Виллем II
09.09.2017, суббота, 19:30
Голландия. Эредивизие, 4 тур
1 : 2
Завершен
АДО Ден Хааг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
33
Константинос Цимикас
ЛЗ
4
Йорденс Петерс
ЦЗ
14
Йоп ван дер Линден
ЦЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
23
Бен Ринстра
ЦП
19
Том Хайе
ЦП
29
Фернандо Льюис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АДО Ден Хааг
22
Роберт Звинкелс
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
5
Вилфрид Канон
ЦЗ
25
Том Бегелсдейк
ЦЗ
24
Тьяронн Эбуехи
ЦЗ
17
Дэнни Баккер
ЦП
23
Шеральдо Бекер
ПВ
10
Лекс Иммерс
ЦФ
19
Нассер Эль-Хайяти
ЦФ
28
Бьерн Йонсен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Виллем II
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
АДО Ден Хааг
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
3-1-2-1
33
Цимикас
14
ван дер Линден
4
Петерс
4
Чиривелья
23
Ринстра
19
Хайе
29
Льюис
4-1-1-3
22
Звинкелс
5
Канон
25
Бегелсдейк
24
Эбуехи
14
Мейерс
17
Баккер
23
Бекер
28
Йонсен
19
Эль-Хайяти
10
Иммерс
Остались в запасе
Виллем II
АДО Ден Хааг
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Остались в запасе
3
Фрик Хееркенс
ЦЗ
11
Карим Кулибали
ЦП
98
Исмаил Аззауи
ЦП
Остались в запасе
5
Бас Куйперс
ЦЗ
10
Эрик Фалкенбург
ЦП
21
Эдуард Дюплан
ЦФ
35
Рикардо Кишна
ЦФ
9
Мельфин Лоренцен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Статистика матча Виллем II - АДО Ден Хааг
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
- : -
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Утрехт
3 : 1
11.10.2026
Виллем II
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
- : -
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Телстар
2 : 2
11.10.2026
АДО Ден Хааг
Информация о матче
Стадион:
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