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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Фрайбург - Штутгарт
Фрайбург - Штутгарт: обзор матча 16 марта 2018
Фрайбург
16.03.2018, пятница, 22:30
Германия. Бундеслига, 27 тур
1 : 2
Завершен
Штутгарт
53'
Н. Петерсен
4'
М. Гомес
75'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фрайбург - Штутгарт
Желтая карточка
Я. Хаберер
76'
Желтая карточка
Н. Петерсен
75'
75'
ГОЛ! 1:2!
М. Гомес
ГОЛ! 1:1!
Н. Петерсен
Пас отдал
Н. Хефлер
53'
10'
Желтая карточка
А. Бек
4'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Д. Аого
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фрайбург
1
Александер Шволов
ВР
30
Кристиан Гюнтер
ЛЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
5
Мануэль Гульде
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
17
Лукас Кюблер
ПЗ
27
Николас Хефлер
ОП
19
Яник Хаберер
ЦП
18
Нильс Петерсен
ЦФ
33
Марко Терраццино
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Штутгарт
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
2
Эмилиано Инсуа
ЦЗ
28
Хольгер Бадштубер
ЦЗ
32
Андреас Бек
ЦЗ
3
Деннис Аого
ЦЗ
28
Бенжамен Павар
ПЗ
27
Эрик Томми
ЛП
25
Сантьяго Аскасибар
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
10
Даниэль Гинчек
ЦФ
27
Марио Гомес
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Фрайбург
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
18
Флориан Кат
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Штутгарт
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
29
Такума Асано
ПВ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
3-3-1-2
1
Шволов
2
Сеюнджу
5
Гульде
4
Кох
30
Гюнтер
27
Хефлер
17
Кюблер
19
Хаберер
33
Терраццино
18
Петерсен
3-2-3-2
20
Цилер
28
Бадштубер
32
Бек
3
Аого
28
Павар
2
Инсуа
25
Аскасибар
4
Гентнер
27
Томми
27
Гомес
10
Гинчек
Остались в запасе
Фрайбург
Штутгарт
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
29
Такума Асано
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Остались в запасе
15
Паскаль Штенцель
ПЗ
12
Рафал Гикевич
ВР
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
18
Флориан Кат
ЦП
8
Майк Франтц
ЦП
23
Юлиан Шустер
ЦП
11
Тим Кляйнденст
ЦФ
Остались в запасе
29
Такума Асано
ПВ
7
Якоб Брун-Ларсен
ЛВ
1
Йенс Граль
ВР
35
Марцин Камински
ЦЗ
77
Чадрак Аколо
ЦФ
11
Анастасиос Донис
ЦФ
Главный тренер
Юлиан Шустер
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Статистика матча Фрайбург - Штутгарт
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 10 тур
Эльверсберг
- : -
21.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Лига конференций, 3 тур
Трабзонспор
0 : 1
05.11.2026
Фрайбург
Германия. Бундеслига, 8 тур
Аугсбург
1 : 2
31.10.2026
Фрайбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Фрайбург
3 : 2
28.10.2026
Вольфсбург
Германия. Бундеслига, 7 тур
Фрайбург
1 : 3
25.10.2026
Бавария
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Шальке-04
- : -
21.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 9 тур
Штутгарт
1 : 0
07.11.2026
Вердер
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Байер
2 : 4
31.10.2026
Штутгарт
Германия. Кубок, 1/16 финала
Падерборн
0 : 1
28.10.2026
Штутгарт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Штутгарт
2 : 3
23.10.2026
Боруссия М
Информация о матче
Стадион:
Шварцвальд-Штадион
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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