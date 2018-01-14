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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Леванте - Сельта
Леванте - Сельта: обзор матча 14 января 2018
Леванте
14.01.2018, воскресенье, 14:00
Испания. Примера, 19 тур
0 : 1
Завершен
Сельта
37'
П. Систо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Леванте - Сельта
90'
+4
Желтая карточка
Р. Бланко
Желтая карточка
Коке
88'
87'
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
Ш. Дукур
80'
78'
Желтая карточка
П. Эрнандес
37'
ГОЛ! 0:1!
П. Систо
Пас отдал
Я. Аспас
Желтая карточка
Х. Луис Моралес
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Леванте
13
Ойер
ВР
13
Антонио Луна
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
8
Шейк Дукур
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
8
Жефферсон Лерма
ЦП
11
Иви
ЦФ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
9
Эммануэль Боатенг
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
Сельта
36
Рубен Бланко
ВР
17
Хонни Кастро
ЛЗ
22
Густаво Кабрал
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
22
Уго Мальо
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
77
Пионе Систо
ЦП
19
Пабло Эрнандес
ЦП
68
Станислав Лоботка
ЦП
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
10
Яго Аспас
ЦФ
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Леванте
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
23
Нано Меса
ЦФ
Сельта
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
4-1-2-3
13
Ойер
13
Луна
44
Пьер
21
Поштиго
23
Коке
8
Дукур
20
Кампанья
8
Лерма
9
Боатенг
25
Моралес
11
Иви
4-4-2
36
Бланко
22
Мальо
14
Ронкалья
22
Кабрал
17
Кастро
77
Систо
19
Эрнандес
68
Лоботка
10
Васс
10
Аспас
9
Гомес
Остались в запасе
Леванте
Сельта
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Главный тренер
Луиш Каштру
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Остались в запасе
10
Энис Барди
АП
23
Джейсон
ПВ
1
Рауль Фернандес
ВР
23
Эрик Кабако
ЦЗ
19
Педро Лопес
ПЗ
16
Саша Лукич
ЦП
23
Нано Меса
ЦФ
Остались в запасе
7
Эмре Мор
ПВ
10
Брайс Мендес
ПВ
1
Серхио Альварес
ВР
22
Неманья Радойя
ЦЗ
21
Серхи Гомес
ЦЗ
19
Хосабед Санчес
ЦП
Главный тренер
Луиш Каштру
Главный тренер
Клаудио Хиральдес
Статистика матча Леванте - Сельта
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Леванте
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
- : -
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Депортиво
1 : 1
16.10.2026
Леванте
Сельта
Испания. Примера, 13 тур
Реал
- : -
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Сельта
0 : 0
25.10.2026
Бетис
Лига Европы, 3 тур
Селтик
1 : 2
22.10.2026
Сельта
Информация о матче
Стадион:
Сьюдад де Валенсия
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