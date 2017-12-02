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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - РБ Лейпциг
Хоффенхайм - РБ Лейпциг: обзор матча 02 декабря 2017
Хоффенхайм
02.12.2017, суббота, 17:30
Германия. Бундеслига, 14 тур
4 : 0
Завершен
РБ Лейпциг
13'
Н. Амири
52'
С. Гнабри
62'
С. Гнабри
87'
М. Ут
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - РБ Лейпциг
ГОЛ! 4:0!
М. Ут
87'
ГОЛ! 3:0!
С. Гнабри
Пас отдал
Н. Амири
62'
ГОЛ! 2:0!
С. Гнабри
52'
Желтая карточка
М. Ут
30'
Желтая карточка
Д. Гайгер
17'
ГОЛ! 1:0!
Н. Амири
Пас отдал
Л. Рупп
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
5
Стефан Пош
ЦЗ
21
Беньямин Хюбнер
ЦЗ
3
Павел Кадержабек
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
10
Надим Амири
ЦП
18
Деннис Гайгер
ЦП
10
Лукас Рупп
ЦП
7
Серж Гнабри
ПВ
13
Марк Ут
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
РБ Лейпциг
25
Петер Гулачи
ВР
23
Марцель Хальстенберг
ЛЗ
2
Дайот Упамекано
ЦЗ
16
Лукас Клостерманн
ЦЗ
16
Ибраима Конате
ЦЗ
10
Эмиль Форсберг
ЛВ
44
Кевин Кампль
ЦП
6
Диего Демме
ЦП
8
Наби Кейта
ЦП
15
Юссуф Поульсен
ЦФ
11
Тимо Вернер
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Хоффенхайм
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
РБ Лейпциг
38
Ивон Мвого
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
3-4-1-1
1
Бауманн
5
Пош
21
Хюбнер
3
Кадержабек
7
Цубер
18
Гайгер
10
Рупп
10
Амири
7
Гнабри
13
Ут
4-3-1-2
25
Гулачи
2
Упамекано
16
Клостерманн
16
Конате
23
Хальстенберг
44
Кампль
6
Демме
8
Кейта
10
Форсберг
11
Вернер
15
Поульсен
Остались в запасе
Хоффенхайм
РБ Лейпциг
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Мартин Демичелис
Остались в запасе
33
Александер Штольц
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
26
Керем Демирбай
ЦП
11
Адам Салаи
ЦФ
27
Андрей Крамарич
ЦФ
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
38
Ивон Мвого
ВР
27
Конрад Лаймер
ЦП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
13
Доминик Кайзер
ЦП
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Илцер
Главный тренер
Мартин Демичелис
Статистика матча Хоффенхайм - РБ Лейпциг
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
- : -
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 7 тур
Хоффенхайм
3 : 0
25.10.2026
Байер
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
- : -
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
РБ Лейпциг
5 : 2
07.11.2026
Аугсбург
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
2 : 3
04.11.2026
Манчестер Сити
Германия. Бундеслига, 8 тур
Шальке-04
0 : 2
31.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Кубок, 1/16 финала
Рот-Вайсс
1 : 2
27.10.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 7 тур
РБ Лейпциг
4 : 0
24.10.2026
Эльверсберг
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
Где смотреть матч:
МАТЧ! Футбол 3
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