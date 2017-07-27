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ПСЖ - Ювентус
ПСЖ - Ювентус: обзор матча 27 июля 2017
ПСЖ
27.07.2017, четверг, 04:05
Международный кубок чемпионов
2 : 3
Завершен
Ювентус
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча ПСЖ - Ювентус
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
Труа
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Ювентус
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
- : -
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
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Италия. Серия А, 10 тур
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2 : 0
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28.10.2026
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Италия. Серия А, 8 тур
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0 : 2
25.10.2026
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