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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Карпаты - Верес
Карпаты - Верес: обзор матча 10 сентября 2017
Карпаты
10.09.2017, воскресенье, 17:00
Украина. Премьер-лига, 8 тур
1 : 6
Завершен
Верес
76'
В. Кобин
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карпаты - Верес
76'
ГОЛ! 0:1!
В. Кобин
Желтая карточка
Р. Пидкивка
45'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карпаты
1
Роман Пидкивка
ВР
44
Артем Федецкий
ЦЗ
11
Алексей Гуцуляк
ЛВ
32
Олег Голодюк
ЦП
16
Игорь Худобяк
ЦП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
8
Амбросий Чачуа
АП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Верес
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
32
Николай Ищенко
ЦЗ
30
Сергей Симинин
ЦЗ
14
Василий Кобин
ЦП
5
Валерий Федорчук
ЦП
7
Михаил Сергийчук
ЦФ
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Карпаты
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
1-3-2
1
Пидкивка
44
Федецкий
32
Голодюк
16
Худобяк
12
Тиссоне
11
Гуцуляк
8
Чачуа
3-2-1
3
Адамюк
32
Ищенко
30
Симинин
14
Кобин
5
Федорчук
7
Сергийчук
Остались в запасе
Карпаты
Верес
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Остались в запасе
8
Дмитрий Кльоц
ЦП
Главный тренер
Владислав Лупашко
Главный тренер
Сергей Лавриненко
Статистика матча Карпаты - Верес
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Карпаты
- : -
21.11.2026
Заря
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Карпаты
5 : 0
02.11.2026
Кудровка
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Черноморец
0 : 0
25.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Карпаты
2 : 2
18.10.2026
Эпицентр
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Динамо К
1 : 0
11.10.2026
Карпаты
Украина. Премьер-лига, 7 тур
Карпаты
1 : 1
20.09.2026
Верес
Верес
Украина. Премьер-лига, 13 тур
Верес
- : -
22.11.2026
Буковина
Украина. Премьер-лига, 12 тур
Полесье
2 : 0
06.11.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 11 тур
Верес
1 : 3
31.10.2026
Черноморец
Украина. Премьер-лига, 10 тур
Верес
0 : 2
23.10.2026
Колос
Украина. Премьер-лига, 9 тур
Оболонь
2 : 0
16.10.2026
Верес
Украина. Премьер-лига, 8 тур
Верес
0 : 3
09.10.2026
Шахтер
Информация о матче
Стадион:
Украина
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