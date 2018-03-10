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Вольфсберг - ЛАСК

10.03.2018, Суббота, 20:30 мск Вольфсберг, стадион Лаванттал-Арена Австрия. Бундеслига, 26 тур Вольфсберг - ЛАСК
Австрия. Бундеслига (2017/2018)
17 тур
29 ноября, среда 20:30 ЛАСК 2:0 Вольфсберг
8 тур
16 сентября, суббота 19:30 Вольфсберг 0:0 ЛАСК
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зальцбург 36 25 8 3 81:29 +52 83
2. Штурм 36 22 4 10 68:45 +23 70
3. Рапид В 36 17 11 8 68:43 +25 62
4. ЛАСК 36 17 6 13 49:41 +8 57
5. Адмира 36 15 6 15 59:66 -7 51
6. Маттерсбург 36 12 10 14 50:56 -6 46
7. Аустрия В 36 12 7 17 51:55 -4 43
8. Альтах 36 10 8 18 35:51 -16 38
9. Вольфсберг 36 8 9 19 31:57 -26 33
10. Санкт-Пельтен 36 5 5 26 28:77 -49 20
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