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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Волгарь - Балтика
Волгарь - Балтика: обзор матча 28 апреля 2018
Волгарь
28.04.2018, суббота, 17:30
Россия. ФНЛ, 35 тур
0 : 1
Завершен
Балтика
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Волгарь - Балтика
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 18 тур
Волгарь
0 : 1
15.11.2026
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2 : 0
08.11.2026
Волгарь
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 16 тур
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2 : 2
31.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 15 тур
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0 : 1
24.10.2026
Динамо Бр
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Осень, 14 тур
Родина-2
1 : 1
18.10.2026
Волгарь
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
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