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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Нижний Новгород - Зенит-2
Нижний Новгород - Зенит-2: обзор матча 15 апреля 2018
Нижний Новгород
15.04.2018, воскресенье, 15:00
Россия. ФНЛ, 33 тур
0 : 1
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Нижний Новгород - Зенит-2
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 18 тур
Нижний Новгород
- : -
21.11.2026
Торпедо
Россия. PARI Первая лига, 17 тур
Спартак К
0 : 4
08.11.2026
Нижний Новгород
Россия. Кубок, Финал
Енисей
1 : 2
04.11.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 16 тур
Нижний Новгород
4 : 0
30.10.2026
Арсенал
Россия. PARI Первая лига, 15 тур
Уфа
0 : 1
24.10.2026
Нижний Новгород
Россия. PARI Первая лига, 14 тур
Урал
1 : 2
18.10.2026
Нижний Новгород
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Стадион:
Северный
Новости команд
Все
Нижний Новгород
Зенит-2
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
09:40
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
70
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16 ноября
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Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Первая лига: шансы «Нижнего Новгорода» и «Торпедо» на победу в матче 18-го тура
09:40
В топ-10 главных талантов России вошли 3 зенитовца и ни одного спартаковца
17 ноября
70
РФС наказал «Нижний Новгород» за долг перед «Зенитом»
16 ноября
10
ЦСКА может подписать 21-летнего защитника
11 ноября
4
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
4 ноября
2
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
19 сентября
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