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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Балтика - Зенит-2
Балтика - Зенит-2: обзор матча 04 марта 2018
Балтика
04.03.2018, воскресенье, 16:00
Россия. ФНЛ, 26 тур
0 : 1
Завершен
Зенит-2
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Балтика - Зенит-2
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Оренбург
- : -
21.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Динамо Ставрополь
1 : 3
17.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Тюмень
0 : 1
03.10.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Иртыш
0 : 2
19.09.2026
Зенит-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 9 тур
Динамо-2
0 : 3
12.09.2026
Зенит-2
Информация о матче
Стадион:
Балтика
Новости команд
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Балтика
Зенит-2
Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
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Расписание 15-го тура РПЛ 2026/27
12:43
РПЛ: шансы «Оренбурга» и «Балтики» на победу в матче 15-го тура
09:16
Назначения комментаторов на 15-й тур РПЛ
Вчера, 17:45
Названы судьи матчей 15-го тура РПЛ
Вчера, 12:54
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«Балтика» назначила нового спортивного директора, который раньше работал со Слуцким
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Клуб Первой лиги подписал вратаря «Зенита»
17:10
Все участники группы «Золото» Второй лиги на новый сезон
15 ноября
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
«Тюмень» – «Зенит-2»: кто победит в матче 12 тура Второй лиги А 2026/2027
2 октября
«Зенит-2» досрочно повысился в классе
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