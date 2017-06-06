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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Дания - Германия
Дания - Германия: обзор матча 06 июня 2017
Дания
06.06.2017, вторник, 21:45
Товарищеские матчи. Сборные
1 : 1
Завершен
Германия
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Дания - Германия
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Дания
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Португалия
1 : 4
14.11.2026
Дания
Лига наций, 4 тур
Уэльс
0 : 1
04.10.2026
Дания
Лига наций, 3 тур
Дания
2 : 4
01.10.2026
Португалия
Лига наций, 2 тур
Дания
2 : 0
27.09.2026
Уэльс
Германия
Лига наций, 6 тур
Германия
5 : 0
16.11.2026
Нидерланды
Лига наций, 5 тур
Сербия
1 : 3
13.11.2026
Германия
Лига наций, 4 тур
Греция
0 : 0
04.10.2026
Германия
Лига наций, 3 тур
Германия
2 : 0
01.10.2026
Сербия
Лига наций, 2 тур
Германия
0 : 1
27.09.2026
Греция
Информация о матче
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