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Расписание матчей
Товарищеские матчи. Сборные
Украина - Мальта
Украина - Мальта: обзор матча 06 июня 2017
Украина
06.06.2017, вторник, 20:00
Товарищеские матчи. Сборные
0 : 1
Завершен
Мальта
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Статистика матча Украина - Мальта
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Украина
Лига наций, 6 тур
Украина
1 : 0
17.11.2026
Грузия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Украина
1 : 2
05.10.2026
Венгрия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Грузия
0 : 0
28.09.2026
Украина
Мальта
Лига наций, 6 тур
Гибралтар
1 : 1
16.11.2026
Мальта
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
1 : 1
12.11.2026
Эсватини
Лига наций, 4 тур
Мальта
1 : 0
04.10.2026
Андорра
Лига наций, 3 тур
Мальта
1 : 1
01.10.2026
Гибралтар
Товарищеские матчи. Сборные
Мальта
2 : 0
27.09.2026
Лихтенштейн
Информация о матче
Стадион:
НСК «Олимпийский»
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