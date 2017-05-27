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Расписание матчей
Франция. Кубок
Анжер - ПСЖ
Анжер - ПСЖ: обзор матча 27 мая 2017
Анжер
27.05.2017, суббота, 22:00
Франция. Кубок, Финал
0 : 1
Завершен
ПСЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Статистика матча Анжер - ПСЖ
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Анжер
Франция. Лига 1, 11 тур
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2 : 0
01.11.2026
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2 : 5
18.10.2026
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Франция. Лига 1, 6 тур
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10.10.2026
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ПСЖ
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
- : -
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
ПСЖ
1 : 0
07.11.2026
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Лига чемпионов, Общий этап
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0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 9 тур
Гавр
1 : 5
30.10.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Лига чемпионов, Общий этап
ПСЖ
4 : 2
20.10.2026
Барселона
Информация о матче
Главный судья:
Бенуа Бастьен
(Метц)
Стадион:
Стад де Франс
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