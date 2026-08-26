Галактионов заявил о невыполненном обещании руководства «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Михаил Галактионов рассказал, что в клубе обещали сохранить нападающего Дмитрия Воробьева.

Футболист в итоге ушел в «Краснодар».

– По окончании прошлого сезона у вас наверняка была возможность уйти. Не жалеете о том, что не приняли такое решение?

– Что значит уйти? Есть обязательства перед командой и клубом. Второй момент – понятно, что группа игроков уходит, это финансово выгодно клубу, и вопрос в том, какие дальше шаги происходят.

Нам были даны гарантии со стороны руководителей, что будут появляться игроки на проблемные позиции. Мы говорили о том, что надо было войти в сборы с новыми футболистами. Говорили о том, что не уходит Воробьев, все сборы наигрывались с ним. За неделю до старта понимаем, что игрок нас покидает.

Это добавляет нервозности. Ребята внутри команды задают вопрос – что дальше.