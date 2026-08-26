Батраков оценил перспективы «Локомотива» после его ухода

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков верит, что у железнодорожников все будет хорошо.

Столичная команда по итогам пяти туров РПЛ находится на 14-м месте в таблице.

«Мне тяжело оценивать свой вклад в «Локомотиве», я всегда об этом говорил.

За счет чего сейчас «Локомотив» может добиваться успеха? Я уверен, что сейчас появится много разных лидеров, которые смогут себя проявить. Мне кажется, многие это все понимают.

Еще, мне кажется, нужно еще больше сплотиться команде. И тогда все будет хорошо», – сказал Батраков.