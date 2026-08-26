Батраков оценил перспективы «Локомотива» после его ухода

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков верит, что у железнодорожников все будет хорошо.
Столичная команда по итогам пяти туров РПЛ находится на 14-м месте в таблице.
«Мне тяжело оценивать свой вклад в «Локомотиве», я всегда об этом говорил.
За счет чего сейчас «Локомотив» может добиваться успеха? Я уверен, что сейчас появится много разных лидеров, которые смогут себя проявить. Мне кажется, многие это все понимают.
Еще, мне кажется, нужно еще больше сплотиться команде. И тогда все будет хорошо», – сказал Батраков.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: телеграм-канал «Локомотива»