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Батраков оценил перспективы «Локомотива» после его ухода

26 августа, 00:24
1

Бывший полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков верит, что у железнодорожников все будет хорошо.

Столичная команда по итогам пяти туров РПЛ находится на 14-м месте в таблице.

«Мне тяжело оценивать свой вклад в «Локомотиве», я всегда об этом говорил.

За счет чего сейчас «Локомотив» может добиваться успеха? Я уверен, что сейчас появится много разных лидеров, которые смогут себя проявить. Мне кажется, многие это все понимают.

Еще, мне кажется, нужно еще больше сплотиться команде. И тогда все будет хорошо», – сказал Батраков.

  • 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
  • Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
  • Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
  • С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.

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Источник: телеграм-канал «Локомотива»
Россия. Премьер-лига Турция. Суперлига Галатасарай Локомотив Батраков Алексей
Комментарии (1)
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rash1959
1787724233
перспективы «Локомотива»? А по х...
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