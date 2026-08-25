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  • Орлов определил две главные проблемы «Зенита» в новом сезоне

Орлов определил две главные проблемы «Зенита» в новом сезоне

25 августа, 17:57
11

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на слабую игру легионеров «Зенита» в центре поля.

«Нет проникающих передач из центральной зоны. Барриос отдает только ближнему. А Вендел уже, видимо, физически не готов и на прежний уровень едва ли вернется. Пропала энергетика.

Семаку надо уже определиться с этими полузащитниками. А способен ли Вендел прибавить? Мне показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть.

Да, покинул поле из-за травмы. Но он еще и в первом тайме карточку получил зачем-то... Может быть, для того, чтобы его в итоге заменили?

Так что две главные проблемы команды в этом сезоне – Барриос и Вендел. Надо заигрывать новых футболистов. Чем Семак, похоже, и начал заниматься в этом туре.

Выпустил на замену Карпукаса. Человек только перешел, а он его бросил в бой против «Спартака». Почему? Потому что Барриос совсем не убеждает.

Теперь надо искать варианты вместо Вендела. Есть, например, молодой Кондаков. Почему бы ему не дать шанс? Пусть прогрессирует. И болельщики тебе только спасибо скажут!» – заявил Орлов.

  • «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
  • Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
  • Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Барриос Вильмар Вендел Орлов Геннадий
Комментарии (11)
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Красногвардейчик
1787670267
Гена заскулил))) и это радует, а помнитЦа тут все кричали...что типа пусть Вендель опаздывает на сборы, за то как играет типа))) И не понимали глупые, что всё на дисциплине должно держаться!!! Семак травоядное существо, какой из него Бесков или Лобановский?!!! Кто этого дрища уважать будет и слушать?!!!
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ТяжелаяАртиллерия
1787670492
Комментарий скрыт модератором
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R_a_i_n
1787677132
Вендел вертит болотных как хочет😅
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