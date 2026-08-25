Орлов определил две главные проблемы «Зенита» в новом сезоне

Комментатор Геннадий Орлов обратил внимание на слабую игру легионеров «Зенита» в центре поля.
«Нет проникающих передач из центральной зоны. Барриос отдает только ближнему. А Вендел уже, видимо, физически не готов и на прежний уровень едва ли вернется. Пропала энергетика.
Семаку надо уже определиться с этими полузащитниками. А способен ли Вендел прибавить? Мне показалось, что в какой-то момент у него пропало желание играть.
Да, покинул поле из-за травмы. Но он еще и в первом тайме карточку получил зачем-то... Может быть, для того, чтобы его в итоге заменили?
Так что две главные проблемы команды в этом сезоне – Барриос и Вендел. Надо заигрывать новых футболистов. Чем Семак, похоже, и начал заниматься в этом туре.
Выпустил на замену Карпукаса. Человек только перешел, а он его бросил в бой против «Спартака». Почему? Потому что Барриос совсем не убеждает.
Теперь надо искать варианты вместо Вендела. Есть, например, молодой Кондаков. Почему бы ему не дать шанс? Пусть прогрессирует. И болельщики тебе только спасибо скажут!» – заявил Орлов.
- «Зенит» проиграл в 2 из 5 стартовых турах нового сезона РПЛ.
- Сине-бело-голубые потерпели поражения от «Родины» (1:2) и «Спартака» (0:2).
- Они идут на четвертом месте в таблице чемпионата с 6-очковым отставанием от лидирующего «Краснодара».