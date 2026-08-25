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Орлов назвал причину поражения «Зенита» от «Спартака»

25 августа, 16:50
13

Комментатор Геннадий Орлов проанализировал результат матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

«У «Зенита» сейчас большие проблемы. Глубокие. И их надо решать как можно быстрее, уже по ходу чемпионата.

Центр поля сильно «провисает». Раньше он держался на игре Барриоса – прекрасный отбор, движение, подстраховка защитников. Сейчас все это снизилось процентов на пятьдесят.

Ну и к Венделу очень много вопросов. Он должен разгонять атаки, чего мы не видим. И «Родине», и «Спартаку» «Зенит» проиграл из-за проблем в центре полузащиты. Одно поражение можно еще списать на случайность, но второе... Это уже система.

Кроме того, главный тренер «Спартака» Карседо понимал, что у питерцев есть еще одно уязвимое место – правый фланг обороны.

Сейчас в команде уже нет Дркушича, которого Семак в важнейших играх использовал справа в защите. Мантуан так четко против сильных соперников действовать не может.

Именно поэтому атаки красно-белых слева носили такую опасность. Здесь нагнетали Зобнин, Маркиньос. Сюда нередко сваливался и Барко», – сказал Орлов.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Орлов Геннадий
Комментарии (13)
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subbotaspartak
1787666227
Просто Спартак играл лучше.
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Интерес
1787666522
ПРосто некогда жизнеспособный организм отмирает.Обычное дело.Только Он, и его "близкие" думают,что если руки-ноги и прочие органы всё те же, то Он вечен.
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Красногвардейчик
1787666537
Не ной Гена, всем понятно уже давно, что это не тот Зенит который был в 1984 году, это ,,газмяс,, новодел газпрома, со всеми купленными чемпионствами, и купленными судьями....только деньги, вот и вся сила зЫнЫта
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andrei-sarap-yandex
1787667404
СЕМАК изжил себя...его место УФА или АМКАР....ТАКТИКА БЕЙ-БЕГИ авось забьём...нет ХАЛКа и МАЛКОМа которые забивали с 20-30 метров...а судьи на зарплате у СПАРТАКа и КРАНОДАРа...купленый чемпионат...ЛЕВНИКОВа и АГАЛАРОВа посадить на детектор
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Иван Петров 1986
1787667567
Это не блохастые хуже играли, а Спартак намного лучше. Пора это уяснить.
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Триумфальный
1787667866
Комментарий скрыт модератором
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ziborock
1787670334
А скажи нам причину по которой за последние 4 игры со Спартаком Зенит не забил ни одного мяча с игры!? Только 3 пенки!!!
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FWSPM
1787675804
два пенсионера давно себе заработали все что хотели и просто кладут болт на сельдерея который за столько лет не может найти им замену
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FCSpartakM
1787676286
да зенит так года 4 играет, а я пишу уже лет 8, что Сережа не тренер, а манекен. Команда тупо играет из-за обоймы. У команды всегда состав в 1.5 - 2 раза дороже конкурентов. Плюс никто никогда не отменял предвзятость судей, особенно в питерских матчах московских команд. Динамо свежи пример. Все это вкупе дает бумажный результат в кустарных условиях. Сейчас Питер опять будет 1-2 и все забудут, что у команды нет игры.
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