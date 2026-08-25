Орлов назвал причину поражения «Зенита» от «Спартака»

Комментатор Геннадий Орлов проанализировал результат матча пятого тура РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом».

Красно-белые победили дома со счетом 2:0.

«Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию матча на «Лукойл Арене».

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

«Спартак» поднялся на 2-е место в таблице чемпионата, «Зенит» занимает 4-ю строчку.

«У «Зенита» сейчас большие проблемы. Глубокие. И их надо решать как можно быстрее, уже по ходу чемпионата.

Центр поля сильно «провисает». Раньше он держался на игре Барриоса – прекрасный отбор, движение, подстраховка защитников. Сейчас все это снизилось процентов на пятьдесят.

Ну и к Венделу очень много вопросов. Он должен разгонять атаки, чего мы не видим. И «Родине», и «Спартаку» «Зенит» проиграл из-за проблем в центре полузащиты. Одно поражение можно еще списать на случайность, но второе... Это уже система.

Кроме того, главный тренер «Спартака» Карседо понимал, что у питерцев есть еще одно уязвимое место – правый фланг обороны.

Сейчас в команде уже нет Дркушича, которого Семак в важнейших играх использовал справа в защите. Мантуан так четко против сильных соперников действовать не может.

Именно поэтому атаки красно-белых слева носили такую опасность. Здесь нагнетали Зобнин, Маркиньос. Сюда нередко сваливался и Барко», – сказал Орлов.