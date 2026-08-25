Стало известно, как игроки «Галатасарая» отреагировали на Батракова на первой тренировке

Турецкий журналист Волкан Йылмаз, специализирующийся на «Галатасарае», рассказал, как прошла первая тренировка Алексея Батракова в турецкой команде.

«Алексей Батраков привлeк внимание своей амбициозностью на тренировке и классными движениями», – написал Йылмаз в твиттере.