Стало известно, как игроки «Галатасарая» отреагировали на Батракова на первой тренировке

Турецкий журналист Волкан Йылмаз, специализирующийся на «Галатасарае», рассказал, как прошла первая тренировка Алексея Батракова в турецкой команде.
«Алексей Батраков привлeк внимание своей амбициозностью на тренировке и классными движениями», – написал Йылмаз в твиттере.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: «Бомбардир»