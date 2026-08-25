В «Спартаке» оценили первые игры Даку за команду

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался об игре Мирлинда Даку за команду.

Даку перешел в «Спартак» из «Рубина» в начале августа за 11 миллионов евро.

Албанский форвард провел за красно-белых четыре матча и отметился одной голевой передачей.

Даку не попал в стартовый состав на игру с «Зенитом».

– Как вам первые игры Даку за «Спартак»?

– Даку принесет очень много пользы. Об этом говорил и Хуан Карлос Карседо. В матче с «Зенитом» был выбран такой план на игру, что Мирлинду досталось не так много игрового времени. Но он еще себя покажет, в этом нет никаких сомнений. Даку – важнейшая часть команды, коллектив его прекрасно принял. После последнего матча он сказал об ощущении, что они с Манфредом Угальде играют вместе уже 3–4 года.