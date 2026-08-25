Батраков обратился к игрокам «Галатасарая» на первой тренировке

Стало известно, что Алексей Батраков сказал партнерам «Галатасарая» на тренировке.
Российский полузащитник накануне впервые потренировался с турецкой командой.
«Я очень рад быть в такой команде. И я очень счастлив», – сказал Батраков.
- 21-летний Батраков – воспитанник «Локомотива».
- Его статистика за главную команду: 84 матча, 34 гола, 23 ассиста.
- Хавбек ушел в «Галатасарай» за 25+4 млн евро + 15% от прибыли, полученной от его будущей перепродажи.
- С игроком заключили контракт до 2031 года с зарплатой 3 миллиона 250 тысяч евро за сезон.
Источник: «Спорт-Экспресс»