Гурцкая не верит, что «Спартак» купит Самородова

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему не стоит ждать трансфер Максима Самородова из «Ахмата» в «Спартак».

Сообщалось, что потенциальная сделка оценивается в 8 миллионов евро.

«Я так понимаю, что Самородова купили за миллион или полтора год назад. Я не представляю, чтобы цена человека выросла в пять раз в команде, которая занимает десятое место», – сказал Гурцкая.