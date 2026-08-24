Гурцкая не верит, что «Спартак» купит Самородова

Футбольный агент Тимур Гурцкая объяснил, почему не стоит ждать трансфер Максима Самородова из «Ахмата» в «Спартак».
Сообщалось, что потенциальная сделка оценивается в 8 миллионов евро.
«Я так понимаю, что Самородова купили за миллион или полтора год назад. Я не представляю, чтобы цена человека выросла в пять раз в команде, которая занимает десятое место», – сказал Гурцкая.
- В этом сезоне 24-летний Самородов забил 1 гол в 5 матчах.
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: «Это футбол, брат!»