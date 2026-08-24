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  • «Будет хайп»: Мостовой предложил футбольную альтернативу концертам Канье Уэста на «Газпром Арене»

«Будет хайп»: Мостовой предложил футбольную альтернативу концертам Канье Уэста на «Газпром Арене»

24 августа, 21:05
3

Александр Мостовой отреагировал на отмену концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

«Отмена концерта Канье Уэста ожидаема, я билеты не покупал. Как уже ранее говорил, на Эминема я бы с удовольствием пошел.

Согласился бы я заменить Канье Уэста и провести мастер-класс по чеканке мяча? Это, конечно, ерунда – нет. Надо музыкальное что-то искать, у нас есть же артисты. А по поводу чеканки…

Я в 10 лет жонглировал столько, сколько сейчас наши профессиональные футболисты не смогут. Предложите Мусаеву, Слуцкому и Галактионову выйти на поле «Газпром Арены» и почеканить мяч вместо выступления Канье Уэста, ха-ха. Зато хайп будет, как многие говорят сейчас.

Один из них в школе где-то играл, а другой – во дворе. Якобы травму еще получали… А мы что, не травмировались? Мы землю грызли с трех лет, пока они пирожки ели.

Следите за футбольными людьми и слушайте тех, кто футболу жизни отдавал, а не пузыри пускал во снах!» – заявил Мостовой.

  • Канье Уэст – 24-кратный обладатель премии «Грэмми».
  • Он ранее никогда не выступал в России.
  • Цены на билеты варьируются от 9 до 160 тысяч рублей.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Мостовой Александр
Комментарии (3)
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Evgenijgerasimov607@gmail
1787595515
Горбатого могила исправит...
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...короче
1787595766
...Санька скоро с воробьями разговаривать начнёт. По моему, дело к этому идёт...
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Александр.Т.
1787608316
Мостовой после того как окончил игровую карьеру футболиста больше в с футболом дела не имел , так можно ли его назвать футбольным человеком?
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