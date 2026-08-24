«Будет хайп»: Мостовой предложил футбольную альтернативу концертам Канье Уэста на «Газпром Арене»

Александр Мостовой отреагировал на отмену концертов Канье Уэста на «Газпром Арене» 10 и 11 октября.

«Отмена концерта Канье Уэста ожидаема, я билеты не покупал. Как уже ранее говорил, на Эминема я бы с удовольствием пошел.

Согласился бы я заменить Канье Уэста и провести мастер-класс по чеканке мяча? Это, конечно, ерунда – нет. Надо музыкальное что-то искать, у нас есть же артисты. А по поводу чеканки…

Я в 10 лет жонглировал столько, сколько сейчас наши профессиональные футболисты не смогут. Предложите Мусаеву, Слуцкому и Галактионову выйти на поле «Газпром Арены» и почеканить мяч вместо выступления Канье Уэста, ха-ха. Зато хайп будет, как многие говорят сейчас.

Один из них в школе где-то играл, а другой – во дворе. Якобы травму еще получали… А мы что, не травмировались? Мы землю грызли с трех лет, пока они пирожки ели.

Следите за футбольными людьми и слушайте тех, кто футболу жизни отдавал, а не пузыри пускал во снах!» – заявил Мостовой.