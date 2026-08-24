В «Спартаке» уточнили, насколько близко продление контракта с Барко

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов высказался о возможном продлении контракта клуба с полузащитником Эсекьелем Барко.

«Насколько близко продление Барко? Там буквально осталось несколько технических вопросов решить. Вы видели, как в матче с «Зенитом» (2:0) Барко все оставил на поле. Поэтому дождитесь новостей», – сказал Некрасов.