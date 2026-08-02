Рабинер прокомментировал вырванную «Спартаком» победу над «Ахматом»

Журналист «Спорт-Экспресса» Игорь Рабинер высказался о победе «Спартака» над «Ахматом» (2:1).

«Спартак» победил «Ахмат» со счетом 2:1, играя с 76-й минуты в большинстве.

Решающий гол забит в компенсированное время второго тайма.

Встречу обслуживал главный арбитр Антон Фролов. На пятой минуте он назначил пенальти в ворота красно-белых.

«В добавленное время случилась цепочка ошибок уставших игроков «Ахмата». Зачем Ромао, владея мячом, пихнул ладонью в лицо Угальде и «привез» на ровном месте штрафной из опаснейшей позиции? Почему Шелия при сильном ударе Барко со штрафного почти прямо в него, видимо, решил ловить, а не отбивать? В результате от его рук мяч отлетел в сетку, и «Спартак» выиграл.

Красно-белые после перерыва играли лучше (особенно в первой трети тайма), Солари пробил в перекладину. Потом «Ахмат» выровнял игру, но тут схватил красную. И красно-белые дожали. Эта победа не могла быть простой, но взять три очка в гостях у такого Грозного, к тому же начав игру с феерического пенальти в свои ворота, – дорогого стоит», – написал Рабинер.