В ЦСКА ответили на претензии к «некрасивой» форме

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо ответил болельщикам, недовольным игровой формой.

«Говорят, что майка ужасная из-за большого количества спонсоров.

В идеале, конечно, было бы, если бы был один спонсор на майке. Но мы не тот клуб, у которого есть один акционер, дающий 10 миллиардов. Мы должны рыночным образом так или иначе собирать с миру по нитке, предлагать интересные проекты. Здесь миллиард, тут – и так собирается бюджет большого клуба, который борется за самые высокие места.

Если мы принимаем решение с болельщиками, что это некрасиво, то тогда мы и задачи меняем. Это связано», – сказал Брейдо.