Реакция «Фратрии» на вырванную победу «Спартака» над «Ахматом»

Крупнейшее объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало пост по итогам матча 2-го тура РПЛ против «Ахмата».

«Спартак» победил «Ахмат» со счетом 2:1, играя с 76-й минуты в большинстве.

Решающий гол забит в компенсированное время второго тайма.

Встречу обслуживал главный арбитр Антон Фролов. На пятой минуте он назначил пенальти в ворота красно-белых.

«Браво, «Спартак»!

Спартаковцы одержали волевую победу над «Ахматом» – 2:1! Голы забили Ву и Барко.

Тяжелая игра, арбитры против нас, но команда проявила характер», – написала «Фратрия».