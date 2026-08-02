Губерниев назвал ключевую проблему «Локомотива»

Комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты «Локомотива» на старте сезона.

«Локо» вчера проиграл «Динамо Мх» со счетом 1:2.

У команды одно очко после двух туров РПЛ.

«Железнодорожники» занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Проблема оказалась в том, что команда не совсем готова физически, что странно. На предсезонке вроде было все нормально. Может, расчет был на то, чтобы на пик выйти после нескольких матчей. Но очевидно, что вчера команду не усилили замены. Это вызывает обеспокоенность. Галактионову нужно вносить коррективы в тренировочный процесс.

Был такой знаменитый тренер, работавший в России и на Украине, Николай Васильевич Гоголь. Он рекомендовал всем почесывания в затылке. Извечно русским почесыванием в затылке надо заняться Галактионову», – сказал Губерниев.