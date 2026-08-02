Семин оценил неудачный старт «Динамо» при Шварце

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на результаты московской команды на старте сезона.

«Динамо» вчера проиграло «Балтике» со счетом 1:2.

У команды одно очко после двух туров РПЛ.

Бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Матч с «Балтикой» был по всем показателям лучше встречи с «Крыльями». В первую очередь в плане агрессии. Калининградцы были хороши в физическом плане. Матч был равный.

Разговоры о возвращении Гусева? У «Динамо» все будет нормально. У них хороший подбор игроков и опытный тренер, который внесет определенные коррективы. Шварц уже их внес, это заметно по матчу с «Балтикой».

Сезон только начался и не может быть сомнений, что «Динамо» будет один из претендентов на самые высокие места», – сказал Семин.