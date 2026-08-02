Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Семин оценил неудачный старт «Динамо» при Шварце

Сегодня, 15:20
1

Бывший главный тренер «Динамо» Юрий Семин отреагировал на результаты московской команды на старте сезона.

  • «Динамо» вчера проиграло «Балтике» со счетом 1:2.
  • У команды одно очко после двух туров РПЛ.
  • Бело-голубые занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России.

«Матч с «Балтикой» был по всем показателям лучше встречи с «Крыльями». В первую очередь в плане агрессии. Калининградцы были хороши в физическом плане. Матч был равный.

Разговоры о возвращении Гусева? У «Динамо» все будет нормально. У них хороший подбор игроков и опытный тренер, который внесет определенные коррективы. Шварц уже их внес, это заметно по матчу с «Балтикой».

Сезон только начался и не может быть сомнений, что «Динамо» будет один из претендентов на самые высокие места», – сказал Семин.

Еще по теме:
Лещенко назвал более нужного тренера для «Динамо», чем Шварц 2
Кобелев назвал главную проблему «Динамо»
Правда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Семин Юрий
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
СПОРТ 21 века
1785675355
Не будет со Шварцем Динамо бороться за высокие места. Немец русскому не брат. Динамо нужно было делать ставку на отечественного наставника, который всей душой за клуб и русский народ. А Шварц приехал на заработки, тем более в страну, которую пол-Европы считает врагом. Немец сейчас выполняет ровно ту миссию, которую выполнял Рангник в Локомотиве. Это же видно невооружённым взглядом. Простым гражданам хватило двух туров, чтобы это понять. Только вот руководство Динамо всё живёт в розовых очках и надеется на то, что авось получится. Не получится! Даже Губерниев это понял, хотя он вообще дилетант, 0 без палки в футболе. И когда в Динамо всё это осознают, будет уже поздно. Потом снова придёт условный Гусев и будет тащить бело-голубых из подвала таблицы...
Ответить
Главные новости
Семак оценил хет-трик Глушенкова в ворота «Оренбурга»
18:50
1
Реакция Глушенкова на хет-трик в ворота «Оренбурга» – он не праздновал голы
18:38
1
«Оренбург» – о Глушенкове»: «А можно как-то отменить его в матчах против нас?»
18:15
РПЛ. «Зенит» разгромил «Оренбург» (3:0) благодаря хет-трику Глушенкова
17:56
43
ФотоФутболист «Оренбург» надел Соболеву бутсу во время матча
17:45
6
Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»
17:27
2
Губерниев назвал ключевую проблему «Локомотива»
17:14
ФотоШироков выставил на продажу особняк за 800 миллионов рублей
16:52
6
80 тысяч билетов на дебютный матч Зидана во Франции были раскуплены за сутки
16:20
Известна зарплата Урозова в «Рубине» – она вырастет у игрока более чем в четыре раза
15:40
1
Все новости
Все новости
ВидеоОбзор матча «Оренбург» – «Зенит» голы и лучшие моменты (Видео)
17:57
Игрок «Ростова»: «Не верю, что кто-то из футболистов сильнее меня»
17:27
2
Губерниев назвал ключевую проблему «Локомотива»
17:14
Стали известны стартовые составы на матч «Краснодар» – «Факел»: 2 августа 2026
17:06
ФотоШироков выставил на продажу особняк за 800 миллионов рублей
16:52
6
Лещенко назвал более нужного тренера для «Динамо», чем Шварц
16:26
2
Известна зарплата Урозова в «Рубине» – она вырастет у игрока более чем в четыре раза
15:40
1
Семин оценил неудачный старт «Динамо» при Шварце
15:20
1
Стали известны стартовые составы на матч «Оренбург» – «Зенит»: 2 августа 2026
14:51
8
Семака назвали лучшим тренером в РПЛ: «Построил команду-династию»
14:37
7
Круговой отреагировал на ничью ЦСКА с «Крыльями Советов»
14:19
2
Реакция Семина на результаты «Локомотива» в новом сезоне
13:53
1
Участник ЧМ-2026 прошел медосмотр в «Рубине»
13:40
Кобелев назвал главную проблему «Динамо»
13:18
Семин описал Черчесова одним словом
13:00
2
Акинфеев: «Надеюсь, рано или поздно все наладится»
12:22
5
Губернатор Санкт-Петербурга Беглов высказался о прозвище «бомжи» у «Зенита»
12:06
71
В «Локомотиве» высказались о возможном уходе Батракова в «Галатасарай»
11:37
1
Божович назвал российского нападающего, который мог заиграть в «Реале» и «Барселоне»
11:26
8
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
11:20
Гришин: «Спартак» сделал посыл, что будет бороться с «Зенитом» за 1-е место»
10:47
15
«Галатасарай» близок к подписанию Батракова: названы сумма трансфера и размер зарплаты игрока
10:36
18
Семин – о Даку: «Спартак» взял лучшего футболиста РПЛ»
10:22
25
Божович сказал, потянет ли Дзюба уровень РПЛ: «Посмотрите на Роналду, Месси»
09:58
5
В «Гезтепе» высказались о трансфере Жуана в ЦСКА
09:19
7
Лапочкин указал на ошибку ВАР в матче 2-го тура РПЛ, который судил Карасев
09:10
15
ФотоЕвсеев сфотографировался с таблицей РПЛ, где на 1-м месте махачкалинское «Динамо»
08:59
11
Тренер «Динамо» назвал дерьмом результат матча с «Балтикой»
08:48
10
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+