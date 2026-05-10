«Краснодар» завтра может оформить чемпионство

Чемпион России этого сезона может определиться уже завтра, 11 мая.
«Краснодар» может стать чемпионом во второй раз подряд уже в этом туре.
Для этого должны совпасть два условия: «Зенит» в воскресенье уступит «Сочи» в Санкт-Петербурге, а краснодарцы в понедельник победят «Динамо» в Москве.
- В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
- В зоне вылета идут «Пари НН» и «Сочи».
Источник: «Бомбардир»