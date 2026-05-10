«Краснодар» завтра может оформить чемпионство

Сегодня, 09:53
28

Чемпион России этого сезона может определиться уже завтра, 11 мая.

«Краснодар» может стать чемпионом во второй раз подряд уже в этом туре.

Для этого должны совпасть два условия: «Зенит» в воскресенье уступит «Сочи» в Санкт-Петербурге, а краснодарцы в понедельник победят «Динамо» в Москве.

  • В РПЛ лидирует «Краснодар». Команда Мурада Мусаева защищает чемпионский титул, взятый в прошлом сезоне.
  • На очко от «Краснодара» отстает «Зенит», проводящий 100-й сезон. Петербуржцы имеют самый большой бюджет в РПЛ – 20 миллиардов рублей в год. Они обеспечиваются титульным спонсором – госкорпорацией «Газпром», возглавляемой болельщиком «Зенита» Алексеем Миллером.
  • В зоне вылета идут «Пари НН» и «Сочи».

MaxRnD
1778398006
Условие проигрыша Зенита в домашней игре с Сочи, невыполнимо ни во сне, ни на яву
Ответить
slavа0508
1778398834
Насмешили ...исход с Сочи предрешён однозначно ...
Ответить
somn
1778399054
И на горе должен свистнуть рак...
Ответить
evgevg13
1778400726
Вот зачем желтопрессники заранее делят шкуру не убитого медведя? Достали уже своей навязчивой тупостью
Ответить
Прокс
1778400732
Должен быть ещё один заголовок,Краснодар уже 24 мая может оформить победу в кубке,но должно быть одно всего лишь условие,надо обыграть СракТак!!
Ответить
boris63
1778401185
А может и не оформить.
Ответить
neveldomha
1778404408
Хрюлявые, влажные мечты
Ответить
odessakmv
1778409033
ДА, для Питера большая Дилемма. Или гарантированно отложить очередное 100-летие еще на сезон или сохранить шанс на чемпионство, но гарантированно слить Фармклуб в пердив...
Ответить
evgevg13
1778409576
Они выиграют. А чтобы Сочи не вылетело, Мюллер на год расширит РПЛ до 20 команд
Ответить
plm
1778412861
Чемпионом назначен зенит и это не обсуждается
Ответить
